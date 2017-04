Lancha afunda e deixa dois recém-nascidos feridos, em Manacapuru

PC investiga o que pode ter ocasionado o acidente. Foto: Divulgação/PM

Matéria atualizada às 21h36

Manaus - Uma lancha que transportava 15 pessoas naufragou, na tarde desta segunda-feira (2), na orla de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Dois irmãos recém-nascidos, de apenas 25 dias, estavam entre as vítimas. Eles foram resgatados e levados ao Hospital Lázaro Reis, conforme informações do sargento Ney Alberto, do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Por volta das 16h, a lancha saía de Manacapuru com destino ao município de Caapiranga (distante 147 quilômetros da capital), quando virou sozinha na frente da orla da cidade, de acordo com o sargento. A causa do naufrágio é investigada pela Polícia Civil, segundo o tenente Ney Alberto.

Das 15 pessoas que estavam na embarcação, apenas os dois recém-nascidos, que são irmãos, saíram feridos, após engolirem água do Rio Negro. “Os outros passageiros conseguiram se salvar e salvar as crianças. O dono da embarcação vai ser ouvido pela Polícia Civil para explicar o que pode ter acontecido para a lancha virar”, disse o sargento, que acrescentou que as vítimas foram socorridas por pessoas que estavam nas outras embarcações, que estavam atracadas no porto de Manacapuru.