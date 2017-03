Lancha afunda próximo de porto de Nova Olinda do Norte e deixa desaparecidos

De acordo com informações da PM, o acidente ocorreu por volta das 13h, após a lancha ter colidido na balsa do Porto

Acidente ocorreu em frente ao porto do município. Foto: Divulgação/ PM

Matéria atualizada ás 14h57



Nova Olinda do Norte - Uma lancha naufragou próximo do porto de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros a sudeste de Manaus) na tarde desta quinta-feira (9). De acordo com informações da Polícia Militar, a informação no local é que 17 pessoas estavam na embarcação e apenas cinco foram resgatadas. Foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros para as buscas no local.

De acordo com informações da PM, o acidente ocorreu por volta das 13h. A lancha teria colidido na balsa do Porto e afundado no Rio Madeira. Ainda segundo a PM, a embarcação vinha de Rosarinho e seguia para Borba quando ocorreu o acidente.

O soldado Jhayme Vander, da PM no município, disse que a polícia faz buscas e que provavelmente há crianças entre os desaparecidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro mergulhadores foram enviados ao município para realizar as buscas.







Foto: Divulgação/PM