Maioria dos bairros de Manaus amanhece hoje sem água por conta de manutenção

De acordo com a concessionária, o corte do abastecimento começou às 6h e vai até às 16h, período em que fará manutenção na subestação do Complexo Ponta do Ismael, bairro Compensa

Complexo de captação da Ponta do Ismael entra em reparos. Foto: Divulgação

Manaus - A maioria dos bairros de Manaus vai ficar sem abastecimento de água hoje, com os serviços de manutenção na subestação do Complexo Ponta do Ismael, localizado no bairro Compensa, zona oeste da capital. De acordo com a concessionária Manaus Ambiental, a interrupção começa as 6h e vai até as 16h.

A empresa informou que o serviço é necessário para garantir o abastecimento e assegurar a eficiência dos equipamentos. Após os serviços de manutenção, o sistema de distribuição de água será religado e a normalização total ocorrerá em um prazo de até 24 horas, em algumas áreas.

A Manaus Ambiental informa, ainda, que durante os serviços a empresa enviará caminhões pipas para abastecer os locais afetados, preferencialmente, como hospitais, clínicas e maternidades.

A concessionária recomenda que os usuários reservem água por meio de caixa de água ou reservatórios, para evitar o desabastecimento em seus domicílios até a normalização total do abastecimento de água, conforme previsto.

Bairros afetados

De acordo com a empresa, os seguintes bairros e áreas serão afetados: São Raimundo, São Jorge, Vila da Prata, Gloria, Aparecida, Centro, Morro da Liberdade, Lagoa Verde, Petrópolis, Crespo, São Lazaro, Betânia, Matinha, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, Adrianópolis, Aleixo, Coroado 1 e 3, Colina do Aleixo, Carijó, Tiradentes, Vila da Gaia, Conjunto João Bosco 2I, Conjunto Acariquara, Ouro Verde e Petros.

Também vão ser atingidos com o corte do abastecimento os bairros Compensa, Ponta Negra, Santo Agostinho, Conjunto Yapuá, Conjunto Aruanã, Conjunto Debora, Conjunto Kissia, Campos Eliseos, Alvorada 1, 2 e 3, Promorar, Dom Pedro, Flamanal, Ajuricaba, Versalles, Belvedere, Vista Bela, Eduardo Gomes, Hileia, Redenção, Santa Barabara, Novo Esperança, Lírio do Vale, Planalto, Flores, Mundo Novo, Osias Monteiro, Omar Aziz, Manoa, Colônia Santo Antonio, José Bonifacio, Monte Sião, Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, Novo Israel, Cidade Nova , Nova Cidade, Terra Nova 3, Terra Nova 2, Renato Souza Pinto 2, Francisca Mendes, Americo Medeiros, Conjunto Cidadão ( 7, 8, 4, 1 e 12), Santa Etelvina, Parque Santa Etelvina. Conjunto Canaranas e adjacências.