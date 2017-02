Com mais de 15 mil vagas, inscrições para o Bolsa Idiomas iniciam na terça-feira

A Espi deve publicar o Edital 2017 na edição da próxima segunda-feira, 13, do DOE. Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - O Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, vai ofertar 15.773 vagas para este ano, total que representa aumento de 53% em relação ao certame do ano passado. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) vai publicar o Edital 2017 na edição da próxima segunda-feira (13), do Diário Oficial do Município (DOM).

O documento vai trazer os requisitos necessários para a participação no processo, que terá início já a partir do meio-dia do dia 14, com a fase de inscrição eletrônica. Os interessados têm até 23h59 do dia 1º de março para acessar o Portal da Espi e se candidatar.

Participam do PBI 2017 Yes Idiomas, Aslan, Instituto Cultural Brasil Estados Unidos (Icbeu), My Way Idiomas, Inglês e Companhia, Quality, e as Instituições de Ensino Superior (IES) Nilton Lins, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) e Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB). Os benefícios vão estar divididos em bolsas integrais (100%) e parciais (75% e 50%).

De acordo com a Espi, órgão que gerencia os programas de inclusão socioeducacional da Prefeitura de Manaus, as bolsas contemplam, além das mensalidades, a taxa de matrícula e material didático por todo o tempo de duração do benefício.

Requisitos

Para participar do PBI, os candidatos devem atender os seguintes critérios: ser residente na cidade de Manaus, ter idade igual ou superior a 16 anos, estar cursando ou já ter finalizado o Ensino Médio e não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público.

Além disso, os interessados não podem possuir renda familiar per capita superior a um salário mínimo e meio (o equivalente a R$ 1.405,50). E, assim como acontecem nos demais programas, os estudantes, se contemplados, precisarão firmar compromisso de desenvolver atividades de contrapartida, sem ônus para o Município.

Cálculo de renda

Para calcular a renda e saber se está em condições de concorrer a uma bolsa municipal, o estudante interessado precisa levar em conta o número de pessoas – familiares ou não – que habitam a mesma residência, incluindo ele próprio.

Em seguida, precisa somar os rendimentos (salários, pensões, proventos, entre outras fontes) de todos os integrantes da habitação e dividir pelo número de habitantes. O resultado do cálculo, que é a média dos rendimentos, representa a renda familiar per capita. Este valor, de acordo com a Espi, não pode ultrapassar a faixa dos R$ 1.405,50.

A diretora-geral da Espi, Fabiana Lucena Oliveira, explica que os candidatos devem ficar atentos às informações prestadas no ato da inscrição, pois, em caso da aprovação, tudo deverá ser comprovado com documentos.

“Um dos erros mais frequentes está no informe da renda. Os estudantes, muitas vezes, não informam todos os moradores da residência, o que influi na renda per capita. Em alguns casos, o estudante até atende aos critérios do programa, mas é eliminado porque sua renda fica maior do que deveria por erro na inscrição”, explica.

Cronograma e resultados

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, por meio do Portal da Espi, no endereço: http://portalespi.manaus.am.gov.br/bolsaidiomas, e clicar na opção “Portal do Candidato”.

Após a etapa de inscrições, a Espi fará o cruzamento e análise dos dados, entre os dias 2 e 3 de março, e divulga, no dia 7, o resultado da primeira chamada do programa.

Os estudantes habilitados nesta fase – ou seus responsáveis legais, caso sejam menores de idade – deverão comparecer à sede da Escola para fazer a entrega de documentos comprobatórios, etapa prevista para acontecer nos dias 13 e 14 de março.