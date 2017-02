Mais de 28 mil já receberam imunização contra febre amarela em Manaus

Em 2016, foram aplicadas 17.265 doses, na capital. Foto: EBC

Manaus - Durante o mês de janeiro houve um aumento na procura pela imunização contra a febre amarela oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em virtude do surto de casos nos estados de Minas Gerais, Maranhão e Espírito Santo, houve uma corrida aos postos de vacinação e, em Manaus, não foi diferente. A capital registrou 63% de crescimento na quantidade de doses aplicadas, em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 2016, foram aplicadas 17.265 doses e, este ano, 28.110 doses do imunobiológico, o que significa uma diferença de 10.845 doses no período. “Vale ressaltar que, desde 2001 não há casos de febre amarela em Manaus, e a vacina já era preconizada no município antes do surto no início de ano, diferentemente das regiões do país onde estão ocorrendo os casos da doença”, destacou a secretária municipal de Saúde, em exercício, Lubélia Sá Freire.

A vacina contra a febre amarela integra o Calendário Nacional de Vacinação para as regiões Norte e Centro-Oeste, os Estados de Minas Gerais e Maranhão, e alguns municípios dos Estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“O indivíduo que comprova, por meio do cartão de vacinação, que tomou duas doses da vacina, é considerado vacinado”, explicou a chefe da divisão de imunização da Semsa, Izabel Hernandez, informando que no período de 2013 a 2016 já haviam sido aplicadas 647.127 doses da vacina contra a febre amarela, entre doses únicas, doses iniciais e revacinação.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura de Manaus que possuem salas de vacinação, um total de 182 espaços em toda a cidade. As doses só podem ser administradas a partir dos nove meses de idade, com reaplicação aos 4 anos.

O calendário de rotina prevê a aplicação de uma nova dose da vacina após 10 anos para os adultos. A imunização também é recomendada para pessoas que irão viajar para outros países, de acordo com as orientações contidas no Regulamento Sanitário Internacional (RSI).