Detran registrou mais de 3,7 mil infrações de trânsito durante o Carnaval em Manaus

Número de pessoas flagradas dirigindo embriagadas aumentou 31% neste ano. Foto: Divulgação/ Detran-AM

Manaus - Infrações de trânsito no Carnaval cresceram oito vezes em 2017, segundo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). De acordo com o órgão, o número de irregularidades saltou de 427 no carnaval do ano passado, para 3.776 neste ano. Em média, doze pessoas foram multadas, por hora, durante o período de folia.

O número de pessoas flagradas dirigindo embriagadas aumentou 31% neste ano, 94 casos a mais que o registrado no ano passado, quando 298 pessoas foram enquadradas na Lei Seca.

De acordo com o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitoza, o trabalho em conjunto com os órgãos de segurança e o tempo maior de fiscalização, no período de pré-carnaval, resultaram em bons resultados. As ações de fiscalização do Detran foram iniciadas no dia 17 de fevereiro e finalizadas na madrugada desta quinta-feira, 2.





Leonel Feitoza divulgou dados durante coletiva

Foto: Gisele Rodrigues



“No ano passado tiveram cinco pessoas que morreram no carnaval, vítimas de acidentes de trânsito e essa ano graças a Deus não morreu ninguém. Com essa união dos órgãos de segurança tivemos uma redução de 50% no número de atendimentos às pessoas vítimas de acidentes nos hospitais. Tivemos um efetivo bem maior, mais pessoas trabalhando em 24h de operação em mais dias também”, disse.

Este ano, nenhum acidente de trânsito registrou vítimas fatais. O último Carnaval sem mortes no trânsito, conforme Feitoza, ocorreu em 2015.

O Detran informou, ainda, que 176 veículos removidos para o parqueamento do Detran, 18 eram paredões de som que apresentaram irregularidades. No ano anterior, 103 veículos recolhidos pela fiscalização. Segundo o órgão, um crescimento de 70% neste tipo de ocorrência.

As infrações mais recorrentes, conforme Leonel, puniram motoristas falando ao celular, dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasado e embriaguez ao volante.



Acidentes

Os casos de acidentes de trânsito com vítimas lesionadas no Carnaval 2017 apresentaram uma redução de 48,39% em relação a 2016, segundo o nstituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Os números fazem um comparativo das ocorrências atendidas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) de sexta-feira (24) até terça-feira (28) em Manaus, nos dois anos.

O número de pessoas lesionadas em acidentes de trânsito registrados pelo Manaustrans chegou a 16, neste ano. Em 2016, foram 31 vítimas lesionadas em acidentes atendidos pelo Instituto. Os casos de vítimas fatais também apontaram uma queda de 33,33%, no comparativo deste ano com o ano passado. Dessas vítimas, duas morreram em 2017 e três pessoas foram a óbito nessas circunstâncias, em 2016.

Nos casos de acidentes de trânsito com vítimas em geral (lesionadas e fatais), os agentes do Manaustrans foram chamados para 34 ocorrências no ano passado. Em 2017, foram registrados 18 atendimentos. A redução é de 47,06%, neste ano.

Durante o carnaval, o Manaustrans empregou um efetivo de aproximadamente 200 agentes de trânsito nas missões de interdições de vias, monitoramento na circulação de veículos, orientação de desvios de trânsito e apoio na travessia de pedestres. No período carnavalesco houve também um trabalho de sensibilização realizado pelos educadores do Instituto com o público do sambódromo e funcionários de empresas do Distrito Industrial.

Disque- Pileque

Disque-pileque teve queda de usuários, este ano, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). A carona solidária para o condutor que sair de carro e depois fez uso de bebida alcoólica foi utilizada por 65 pessoas este ano, em 2016 eram 96.

O serviço disponível somente no carnaval recebeu 115 ligações este ano. Segundo o coordenador do projeto Manoel Araújo, muitas pessoas ficam com medo de serem presas durante a ação e tiram essas dúvidas por telefone. Ao todo 52 voluntários atuaram na carona solidária, segundo o Detran. Os socorristas receberam as chamadas por meio do telefone 99146-9863.

“Uma equipe ficou a postos para pegar o folião que chegou de carro ao local e exagerou na bebida para levá-los à residência com segurança e em seguida o seu carro também. Não é questão de estar totalmente embriagado, basta ingerir qualquer bebida alcoólica que ele já pode ser punido, isso é grave. Mas a maioria das pessoas que fomos atender estavam realmente bem embriagados”, afirmou Araújo.