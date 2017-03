Mais de 500 mil moedas são fornecidas para facilitar troco de ônibus, em Manaus

Parceria foi fechada entre o Sinetram e Banco Central, com a vinda de 512 mil moedas de R$ 0,05. Sindicato reforça uso do cartão Passafácil como forma mais adequada de pagamento

Moedas serão fornecidas para as empresas e distribuídas entre os cobradores. Foto: Divulgação/Sinetram

Manaus - Na noite da última sexta-feira (24), chegaram à Manaus 512 mil moedas de R$ 0,05, vindas de Belo Horizonte, para ajudar no troco dentro dos ônibus. As moedas são fruto de uma parceira entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e o Banco Central.

De acordo com o presidente do Sinetram, Carmine Furletti, as moedas serão fornecidas para as empresas e distribuídas entre os cobradores. “A falta de moedas não é um problema só das empresas de transporte coletivo, mas de todos os setores do comércio. Para isso, fizemos essa parceria com o Banco Central, que nos disponibilizou essa quantidade", disse Furletti.

Ainda de acordo com o presidente, a melhor forma para o pagamento da tarifa é o uso dos cartões Passafácil. “Como o Passafácil não precisa de troco, ajuda na segurança, além de outras vantagens. Pedimos que os usuários optem pelo pagamento da tarifa através deles”, concluiu.