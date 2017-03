Mais de 90 pessoas são presas em Manaus na operação Capital Segura 

As prisões ocorreram em todas as zonas da cidade. Foto: Raquel Miranda

Manaus – Noventa e três pessoas foram presas e 11 adolescentes apreendidos durante a operação Capital Segura 2, em Manaus. De acordo com o delegado Geraldo Eloi, do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), a ação começou na última segunda-feira (27) e terminou hoje (31), com prisões de homens, mulheres e jovens envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios, roubos, estupro, furto, estelionato e porte de arma de fogo.

“O objetivo da operação foi levar a sensação de segurança para a população, por meio de prisões das pessoas com grande potencial de cometer outros crimes na cidade”, disse o delegado Geraldo Eloi, ressaltando que as prisões ocorreram em todas as zonas da cidade.

A operação envolveu policiais civis que trabalham nas seis Seccionais da capital, 30 Distritos Integrados de Polícia (DIP), Delegacia Especializada em Hoicídios e Sequestros (DEHS), Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Recapturado

Durante o cumprimento de mandado de prisão, o foragido João Augusto de Souza, 51, o Coroa, foi capturado por policiais civis na última segunda-feira, no conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, zona norte.

João, que responde por tráfico de drogas, estava foragido desde o começo do ano. Durante a apresentação na Delegacia Geral da Polícia Civil, o foragido estava com duas bíblias nas mãos. “Eu não mexo com drogas há dois anos. Fui preso porque não tinha assinado os papéis no Fórum Henoch Reis”, disse.

Menores criminosos

A delegada Elizabeth de Paula, da Deaai, informou que dois jovens foram capturados por estupro de vulnerável, três por homicídio, por tráfico de drogas e um foragido do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, localizado no bairro Alvorada, zona centro-oeste, foram recapturados.

“Os casos de homicídio estão todos relacionados ao tráfico de drogas. Os jovens serão encaminhados para psicólogos, juizado e ao semiliberdade”, contou a delegada.

Encaminhados

Os presos serão encaminhados ao Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Centro de Detenção Provisória Masculino e Feminino, no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.