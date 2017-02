Mais dois foragidos da Cadeia Pública são recapturados em Manaus

Segundo a Seap, a dupla escapou com outros 12 detentos, na madrugada do último domingo, da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa. Cinco detentos seguem foragidos

Alexsandro de Souza Reis e Leonardo Elias Nahmis de Oliveira foram recapturados, nesta segunda-feira. Fotos: Divulgação/Seap

Manaus - Alexsandro de Souza Reis, 29, e Leonardo Elias Nahmis de Oliveira, 26, que haviam fugido da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, na madrugada do último domingo (26), foram recapturados, nesta segunda-feira (27). Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a dupla escapou com outros 12 detentos. Dois fugitivos foram capturados logo após a fuga e outros cinco foram encontrados mortos em menos de 24 horas, em ramais do Tarumã, na zona oeste e no Distrito Industrial.

Segundo o secretário Orlando Amaral, da Secretaria Executiva Adjunta Operações (Seaop), o primeiro a ser capturado foi Leonardo, que responde pelo crime de homicídio. O detento foi localizado na Ponte do Educandos, na zona sul de Manaus. "Ele foi pego no momento em que tentava pegar um táxi para tentar se esconder, acreditamos", falou o secretário.

Por volta das 16h, foi capturado Alexsandro, que cumpre pena por roubo. Os policiais localizaram o fugitivo na Comunidade Lago Azul, no Santa Etelvina, na zona norte. De acordo com o delegado, no momento da recaptura, o criminoso tentou fugir, mas foi detido, após os policiais terem efetuados disparos de advertência.

Ainda estão foragidos cinco detentos. Informações que possam ajudar a localizar e recapturar os presos podem ser feitas ao Disk-Denúncia 181. O nome será mantido em sigilo.

