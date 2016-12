Em Manacapuru, estudante é encontrado morto dentro de casa

Matéria atualizada às 14h14

Manaus – O estudante Douglas da Silva Ferreira, 15, foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Conjunto Minha Casa Minha Vida, em Manacapuru (a 98 quilômetros de Manaus). Conforme informações do Comando de Policiamento do Interior (CPI), o jovem foi estrangulado pelo irmão, que não teve o nome divulgado, com um golpe mata leão. Já a família, segundo o delegado da Polícia Civil da cidade, João Batista, nega o envolvimento do irmão e diz que o adolescente morreu de causas naturais.

Consta no relatório do CPI, que os irmãos estavam dentro de casa, quando se envolveram em uma briga por volta das 18h40. Durante a briga, o irmão mais velho passou a estrangular o adolescente que morreu no local. Em seguida, o suspeito fugiu.

No entanto, de acordo com o delegado, em depoimento à Polícia Civil, os pais dos jovens confirmaram a briga, mas disseram que o filho mais velho não estrangulou o irmão. Disseram, ainda, que após a confusão, o adolescente foi para dentro do quarto, onde logo depois passou mal e morreu.

O corpo do adolescente foi removido para o Instituto Médico legal (IML) onde está registrado preliminarmente como estrangulamento. Segundo o delegado, a polícia vai aguardar o laudo definitivo para concluir as investigações.