Em Manaus, TRT abre inscrições para processo seletivo de estágio em Informática

Cadastro visa atender às demandas do Fórum Trabalhista de Manaus, localizado na rua Ferreira Pena, 546, Centro.

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - AM/RR (TRT11) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio na área de Informática. Os interessados têm até o dia 11 de fevereiro para se inscrever, exclusivamente pela internet, no site do TRT11. O cadastro visa atender às demandas do Fórum Trabalhista de Manaus, localizado na rua Ferreira Pena, 546, Centro.

O candidato deverá estar matriculado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e estar cursando, no mínimo, o 3° semestre da grade curricular (ou o 2° ano, quando se tratar de sistema anual de ensino).

O estágio terá duração mínima de seis meses e máxima de 24 meses, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência. As vagas são para jornadas de quatro e seis horas diárias, com bolsa nos valores de R$800,00 e R$1.200, respectivamente, e mais o auxílio-transporte.

De acordo com o edital n°1/2017, fica reservado o percentual de 10% das vagas que surgirem durante a validade deste processo seletivo para as pessoas portadoras de deficiência e as que se declararem participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais. Os candidatos com deficiência aprovados deverão anexar em sua documentação o laudo médico detalhado que conste sua deficiência.

Provas

Os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova objetiva no dia 3 de março, das 9h às 11h30, no Auditório do Fórum Trabalhista de Manaus (9° andar), situado na Rua Ferreira Pena, n° 546, Centro. O candidato deverá se apresentar com 30 minutos de antecedência no local da prova, munido de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta, comprovante de inscrição e documento de identificação com foto.

A prova objetiva será composta por 25 questões, relacionadas aos assuntos descritos no Edital, cada questão objetiva valerá 0,4 ponto, totalizando 10 pontos. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 7 de março, no Portal do TRT11.

O edital completo do certame está disponível no endereço www.trt11.jus.br, no menu Concursos. A seleção está sendo organizada pela Escola Judicial do TRT11 (Ejud 11). Para mais informações ligar no telefone 3621-7452 ou enviar email para: seletivo2017@trt11.jus.br