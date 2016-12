Em Manaus, agricultor é agredido e esfaqueado no Manoa 

A irmã de Risonilson Cerdeira da Silva informou que a vítima tinha vindo do sítio, na BR-174, para passar o Natal com a família. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O agricultor Risonilson Cerdeira da Silva, 33, foi assassinado a facadas e por espancamento na tarde de sábado (24), no Manoa, zona norte de Manaus. A irmã dele, que preferiu não ser identificada, informou que a vítima tinha vindo do sítio, na BR-174, para passar o Natal com a família, mas foi morto pelo genro e mais dois homens.

A irmã disse ainda que Risonilson não gostava do genro porque, há cerca de um ano, ele fugiu de Manaus com a filha dele, na época com 12 anos. No sábado, o ir ao chegou do sítio para vender bananas e passar o Natal com a família, mas, por volta das 13h40, se desentendeu com o marido da filha, identificado como Leonardo Silva de Oliveira, de 25 anos.

"Ele se irritou depois que o Leonardo disse que ia cortar o cabelo, beber e que não se importava com a filha dele", lembrou.

Revoltado, segundo a irmã, Rosinilson foi tomar satisfações com o genro. Durante a discussão, o agricultor pegou a faca que Leonardo estava cortando churrasco e esfaqueou as nádegas do rapaz. O suspeito conseguiu tomar a faca do sogro e saiu correndo atrás dele.

"Um homem, que viu a cena, começou a gritar 'pega ladrão' porque pensava que meu irmão estava roubado. Daí, dois homens, que não tinha nada a ver com a briga, deram uma rasteira nele, pegaram a faca que estava com Leonardo e o esfaquearam e o agrediram", falou a irmã.

Rosinilson foi atingido com três facadas. Ele chegou a ser levado ao SPA Galileia, onde não resistiu e morreu as 14h20.

Dois dos suspeitos foram presos. Durval Rabelo de Souza Neto, 20, e Madsson Leno Rabelo, 26, foram levados ao 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por homicídio. Já Leonardo segue foragido.