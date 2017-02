Em Manaus, assaltante morre ao tentar roubar investigador da Polícia Civil 

Manaus – Rogério Souza de Almeida, 25, morreu na tarde da última terça-feira (7), no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Ele foi atingido com um tiro no abdômen na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste, ao tentar assaltar e matar a tiros um investigador da Polícia Civil, que não teve o nome divulgado, de acordo com a assessoria de imprensa da PC.

Ainda conforme a PC, Rogério, dois homens e uma mulher, ainda não identificados, estavam roubando pedestres nas ruas da região.

Segundo a PC, em um dos assaltos, o grupo abordou um investigador da PC, que estava realizando notificações de rotina. Na tentativa de roubo ao policial, houve luta corporal com os dois bandidos e tiroteio.

A PC também informou que, no confronto, Rogério Souza foi atingindo no abdômen e um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso.

Segundo a PC, as diligências prosseguem para a captura dos outros envolvidos nos crimes. Na quinta-feira, haverá uma coletiva de imprensa sobre o caso no 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a tia de Rogério, Maria Fátima Lopes, 60, a vítima estava em Manaus para visitar as filhas, menores de idade.

“A última vez que o viram com vida foi ontem (terça), durante o almoço. Ele falou com o irmão e depois apareceu morto no hospital”, disse a familiar.

Lopes informou que não sabe o motivo do assassinato. Segundo ela, o sobrinho trabalhava em uma empresa de poços no município de Tefé (distante a 522 quilômetros de Manaus) e não tinha problemas com ninguém na capital. “Eu não sei o que ele estava fazendo nesse outro bairro e como ocorreu essa situação”, contou.

O corpo do operador de poços foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, zona norte. O velório dele acontecerá em Tefé.