Em Manaus, assaltos a ônibus crescem 24% em 2016, aponta Sinetram

Medo de ser assaltado é constante entre os passageiros de ônibus. Foto: Reinaldo Okita/Arquivo

Manaus - De janeiro a novembro deste ano, a quantidade de assaltos a ônibus na capital aumentou 24% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte dos registros do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), que apontaram 3.031 roubos em transportes públicos ao longo dos onze primeiros meses de 2016.

O número ultrapassa a quantidade de assaltos aos ônibus em todo o ano passado, em que foram registrados 2.701 roubos. Diante do quantitativo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) anunciou a implementação de um atendimento à população para que celulares roubados sejam desabilitados, de forma ágil, com o auxílio da Polícia Civil (PC).

O mecânico José Raimundo Miranda Ataíde, 61, disse que também já teve três celulares roubados, em março deste ano, por dois adolescentes armados com faca. Cansado de perder os telefones, ele disse que passou a usar celulares mais simples. “É o celular do ladrão, como falam. O cara rouba, mas não consegue muito dinheiro quando vai vender o celular”, afirmou o mecânico. Ele acrescentou que aconselhou os filhos, adolescentes com 14 e 17 anos, a também usar celulares simples em vez de smartphones, já que os jovens dependem do transporte público para ir de casa à escola.

Conforme os dados do Sinetram, setembro foi o mês que mais houve registro de assaltos a coletivos, foram 442 roubos. No ano passado, conforme o Sinetram, o mês com maior quantidade de assaltos foi março, com 299 assaltos. O levantamento de registros de assaltos do Sinetram apontou que a soma dos assaltos registrados, este ano, entre as dez empresas de transporte coletivo da capital, representaram um prejuízo de R$ 884 mil. Em 2015, conforme o Sinetram, o prejuízo somou R$ 447 mil.

De acordo com o secretário Sérgio Fontes, da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a maioria dos objetos roubados nos transportes públicos são celulares. Para Fontes, os roubos acontecem, principalmente, porque existem compradores para celulares roubados. “As pessoas compram um Iphone barato demais já sabendo que é roubado. Enquanto houver compradores, vai ter gente querendo roubar”, afirmou Sérgio.

Diante do quantitativo de assaltos, o secretário da SSP informou que a secretaria deve implementar, na próxima semana, um atendimento que agilize o bloqueio dos celulares roubados. “Se todo mundo desabilitar o celular que foi roubado, não vai ter ladrão que queira roubar celulares”, disse Fontes, acrescentando que o dono do celular desabilitado poderá habilitá-lo novamente, futuramente, caso o aparelho seja recuperado.