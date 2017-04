Em Manaus, cabeleireiro é assassinado no bairro Santa Etelvina

O crime aconteceu na casa da vítima, na Rua Sete de Maio. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O cabeleireiro Alisson Pereira Alves, 26, foi morto com três tiros, por volta das 20h40 de sábado (1), na casa onde ele morava, na Rua Sete de Maio, bairro Santa Etelvina, zona norte. Segundo investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o assassinato tem características de acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme a polícia, dois homens, ainda não identificados, invadiram a casa da vítima e mataram o cabeleireiro. Testemunhas relataram para os investigadores que os assassinos fugiram em um Ford Ka, de cor prata e placa não identificada.

Familiares de Alisson afirmaram a Polícia Civil que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A reportagem tentou contato com parentes do cabeleireiro, mas ninguém estava no endereço fornecido pela polícia.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Alisson respondia por um crime de receptação.

O assassinato foi registrado na DEHS, que investiga o caso. Os autores ainda são desconhecidos para a polícia.