Em Manaus, Centro de Detenção Provisória Masculino passa por nova revista

A Polícia Militar está no presídio para apreender drogas e armas

Manaus – Na manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Militar iniciou uma revista no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no km 8 da BR-174, com objetivo de apreender drogas e armas.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o balanço da operação será divulgado ainda hoje.