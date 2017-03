Em Manaus, consumidores estão mais cautelosos na hora de comprar carne

Na última quinta-feira (23), o movimento de consumidor era muito fraco em um açougue de um dos atacadões o localizado na zona centro-sul da capital. Foto: Sofia Lorrane

Manaus - Consumidores de Manaus aumentaram a vigilância na hora de comprar carne em supermercados e açougues, após a série de denúncias divulgadas na operação Carne Franca, que revelou o esquema criminoso de ‘maquiagem’ de carnes estragadas. De acordo com gerentes de supermercados em Manaus, a clientela tem optado por consumir carnes não processadas.

Segundo gerentes de supermercados localizados nos bairros Flores e Cidade Nova, depois das informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), através da operação, não houve diminuição no consumo de carnes e nem reajustes nos preços dos produtos.

De acordo com o gerente Tadeu José, do supermercado DB, localizado na Avenida Noel Nutels, zona norte, não houve nenhuma alteração no valor das carnes e derivados, mas houve um aumento no consumo de carnes não processadas. “Comparando as carnes vindas de fora e embaladas a vácuo, as carnes regionais estão saindo mais, depois da divulgação da operação da Polícia Federal” disse.

O agente político Mario Roberto, 63, disse que continua consumindo carne com a mesma frequência, mas, “agora, eu procuro comprar carnes regionais, que são abatidas, aqui, em Manaus, e não vêm de procedência dos frigoríficos que estão sendo investigados. É sempre bom fazer uma análise, por mais que não sejamos técnicos para detectar situações de anormalidade, pois é preciso verificar a aparência e a textura da carne. Outra coisa que me deixa com receio são os enlatados e embutidos, porque não sabemos a procedência” detalhou.

De acordo com a lojista Danieli Almeida, 32, depois de ter conhecimento sobre as carnes adulteradas, ela começou a ter o hábito de analisar os produtos. “Quando saiu a reportagem sobre a operação, eu já tinha comprado carne uns dois dias antes, então, eu vou ter que consumir, mas, da próxima vez, eu vou tomar mais cuidado, comprar de lugares que eu já conheço, porque agora eu estou com medo de comer carne e frango, parece que tudo que a gente vai consumir tem alguma coisa que faz mal e a gente não sabe mais o que vai comer, mas, infelizmente, deixar de consumir é impossível”, disse.

A empresária Katia Aguiar, 38, disse que não parou de consumir carne, “a partir de agora eu vou ficar mais atenta, para verificar a cor, a validade, essas coisas que antes eu não dava muita importância, a partir de agora, todo mundo precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente não pode parar de comer, mas pode ter cautela” explicou.

Para a conselheira fiscal da Associação de Donas de Casa do Amazonas (Adcea), Elisabete Maciel, ainda não houve mudanças substanciais no preço da carne, em Manaus. “Até agora não senti mudanças no preço, não houve nada significativo. Seria muito bom se houvesse uma diminuição no preço da carne porque, aqui, em Manaus, está difícil. A população acaba optando pelos embutidos, porque não tem acesso à carne, frutas e verduras, a não ser a bananinha de R$ 5 no sinal”.

Já o empresário Eduardo Fiuza, 41, que compra, aproximadamente, 30 quilos de carne por semana, notou queda nos preços dos cortes mais populares nos supermercados. “Observei que havia muitas promoções de alguns cortes, principalmente, os mais simples que chegavam a estar pela metade do preço e o açougueiro disse que houve uma queda drástica na venda”.