Em Manaus, corpo é encontrado boiando em igarapé do Educandos

Manaus – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16), com mãos e pés amarrados e cabeça coberta com saco, em um igarapé, no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Ele estava em estado de decomposição.

De acordo com o sargento D. Araújo, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi acionada por volta das 8h, após uma denúncia anônima ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

"Estamos esperando a perícia para descobrir se ele tem uma perfuração no pescoço", disse o PM.

O corpo será removido do igarapé pelo Corpo dos Bombeiros e será conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte.