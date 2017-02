Em Manaus, corpo é encontrado dentro de buraco no bairro Cidade de Deus

Segundo a polícia, o cadáver não tinha nenhuma marca de violência, somente arranhões. O homem estava apenas com uma camisa

O corpo foi encontrado por moradores, na Rua Rei David, comunidade Alfredo Nascimento. Foto: Caíque Varella

Manaus – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um buraco, na manhã desta quinta-feira (23), na Rua Rei David, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A causa da morte é desconhecida para a perícia do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC).

De acordo com o delegado Jander Mafra, do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o cadáver foi encontrado por moradores que ligaram para o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). "Aparentemente não tinha nenhuma marca de violência. Tinha alguns arranhões pelo corpo. O mais intrigante era que ele estava despido", disse a autoridade policial.

O homem estava apenas com uma camisa preta, tinha entre 25 a 30 anos, cor parda, 1,75 cm de altura e cabelos pretos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na zona norte, e o caso registrado no 13° DIP e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), zona leste.