Em Manaus, corpo é encontrado em igarapé no bairro Nova Esperança

Segundo a polícia, a vítima estava enrolada em um lençol, com as mãos e pés amarrados

O corpo foi retirado do igarapé por agentes do Corpo de Bombeiros e será encaminhado ao Instituto Médico Legal. Foto: Thiago Monteiro

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em um igarapé da Cachoeira Grande, na manhã desta sexta-feira (24), na Rua Adriano Barroso, bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. De acordo com o cabo da Polícia Militar (PM) Odarli F. Garcia, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), possivelmente a vítima morreu por estrangulamento.

Conforme o PM, a vítima estava enrolada em um lençol, com as mãos e pés amarrados. "A população encontrou o corpo por volta das 7h e ligou para o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Possivelmente foi jogado aqui na madrugada", disse.

Ainda de acordo com Garcia, o corpo foi retirado do igarapé por agentes do Corpo de Bombeiros e será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte.

O crime foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas o caso ficará com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).