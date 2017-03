Em Manaus, Delegacia da Mulher realiza serviços jurídicos até sexta-feira 

A ação da Polícia Civil do Amazonas tem parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Foto: Jair Araújo

Manaus - Cerca de 600 atendimentos à população foram realizados, ontem, no primeiro dia de serviços itinerantes nas áreas de família, serviços públicos e assistência jurídica no prédio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher-Anexo (DECCM-Anexo), no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, hoje, dia 8 de março. A ação da Polícia Civil (PC) do Amazonas tem parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).

Oferecidos de forma gratuita, os serviços na DECCM-Anexo, localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, seguem até a próxima sexta-feira (10), no horário de 8h às 15h, com atendimentos ao público em geral, com serviços jurídicos, como divórcio, dissolução de união estável, pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda de crianças e adolescentes, regulamentação do direito de visitas, abandono afetivo, inventário, partilha de bens, retificação de registro civil e curatela.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da especializada, os serviços serão disponibilizados a todos que forem à unidade policial, inclusive a homens que estejam precisando resolver qualquer tipo de problema na área cível.

“Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nossa unidade policial está oferecendo serviços da DPE-AM Itinerante, pois os defensores públicos estão presentes na DECCM-Anexo homologando vários acordos”, detalhou Mafra.

Para o atendimento é preciso que as partes interessadas levem documentos pessoais, originais e cópias, de Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência.