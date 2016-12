Em Manaus, dupla é presa com 107 quilos de cocaína 

O colombiano Robinson Gonzales e Jucilene Nascimento foram presos na manhã desta terça-feira. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O colombiano Robinson Chivata Gonzales, 44, e Jucilene Santos do Nascimento, 38, foram presos na manhã desta terça-feira (27), com 107 quilos de cocaína, avaliadas em R$ 700 mil, nas zonas oeste e norte de Manaus. De acordo com o delegado Guilherme Torres, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), as drogas seriam enviadas para o Rio de Janeiro e Europa.

Conforme Torres, o colombiano foi interceptado em frente a um condomínio de luxo, localizado na Avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, e durante as diligências Jucilene foi capturada na Rua Chico Xavier, bairro Colônia Terra Nova, onde os entorpecentes eram armazenados para o estrangeiro.

Ainda segundo Torres, a dupla estava sendo investigada há cinco meses. Segundo ele, Robinson já havia sido preso pela Polícia Federal em 2006, com 100 quilos de drogas.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Robinson está no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde foi condenado há 33 anos por tráfico de drogas.

Torres informou que a polícia foi até o endereço alugado pelo colombiano e, segundo o delegado, o local era utilizado para recepcionar traficantes que passavam pela capital. No local, a polícia apreendeu sete quilos.

Ainda conforme Torres, com Jucilene, os policiais apreenderam 100 quilos de cocaína pura.

“A droga veio de São Gabriel da Cachoeira e chegou até Manaus pelo Rio Negro”, disse o delegado.

Em depoimento, a mulher afirmou que guardava as drogas e recebia R$ 800, por mês, pelo serviço.

A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Robinson foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) enquanto Jucilene foi conduzida para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), ambos no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.