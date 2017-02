Em Manaus, dupla é presa com kits de drogas para venda durante o Carnaval 

O ex-presidiário Manoel Souza, o Loirinho; e o detento do regime semiaberto João Paulo Cid Pintor foram presos na manhã desta sexta-feira. Foto: Thiago Monteiro

Manaus – O ex-presidiário Manoel Junior Almeida de Souza, 22, o Loirinho; e o detento do regime semiaberto João Paulo Cid Pintor, 23, foram presos por volta das 8h desta sexta-feira (24), no Beco Grenvile, bairro da União, zona centro-sul de Manaus, com kits de drogas, com maconha, oxi, pasta-base de cocaína; que seriam vendidos durante o Carnaval. Segundo o delegado Henrique Brasil, do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os entorpecentes estavam escondidos em uma lata de leite e em um colchão velho.

Conforme Brasil, a dupla foi presa em duas casas. Segundo ele, Manoel e João eram fornecedores de drogas na região. “No último dia 14 de fevereiro, dois homens, Simão dos Santos Fonseca e Milton Rodrigues dos Santos, o Capiroto; foram presos com drogas que eram fornecidas pela dupla”, disse.

Brasil relatou que os policiais encontraram, com os suspeitos, 95 pedras de oxi, 24 kits de pasta-base de cocaína com oxi, 18 pinos de cocaína, três porções de maconha com seda (material usado para embalar a droga), além de R$ 41.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), consta que João Paulo responde a um processo por porte ilegal de arma de fogo. Manoel responde a um procedimento por tráfico de drogas.

À reportagem, a dupla disse que não participava de nenhuma facção criminosa e que não pagava a caixinha para outros traficantes.

João e Manoel foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados para uma audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul.