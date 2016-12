Em Manaus, feirante atingido com tiro na cabeça morre em hospital

Kleiton Leandro da Silva Aires foi baleado no dia 19 de dezembro, no bairro São José

Kleiton Aires estava desaparecido e, na segunda-feira, os familiares descobriram que ele estava morto na unidade hospitalar. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O feirante Kleiton Leandro da Silva Aires, 29, morreu na noite de segunda-feira (26), no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Ele foi atingido com um tiro na cabeça, na madrugada, do último dia 19 de dezembro, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O motivo do crime é desconhecido para a Polícia Civil.

De acordo com a irmã dele, Ketla da Silva Aires, 30, Kleiton estava desaparecido e, ontem, os familiares descobriram que ele estava morto na unidade hospitalar. "Não sabemos por que fizeram isso com ele. Meu irmão não tinha problemas com ninguém", contou Aires.

Conforme a mãe do feirante, Elvira da Silva, 54, câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) viram a vítima perambulando na madrugada do último dia 19, próximo a feira do bairro São José Operário. "Não temos ideia de quem possa ter feito isso com ele. Ele sempre gostava de beber após o trabalho", relatou.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o assassinato do feirante.