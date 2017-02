Em Manaus, foragido do Compaj é preso em esconderijo no Nova Cidade

Anderson Santana Ferreira confirmou que fugiu do Compaj no dia 1° de janeiro, onde cumpria pena de 15 anos por homicídio e ocultação de cadáver

A polícia chegou até o suspeito após denúncias de que dois homens passavam o dia trancado na casa e saiam, de táxi, à noite. Foto: Divulgação

Manaus – O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Anderson Santana Ferreira, 30, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), escondido em uma casa na Avenida Secundária, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

Segundo informações do delegado Orlando Amaral, titular da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a polícia chegou até o suspeito após denúncias de que dois homens, identificados como Olhão e Pepê, estavam escondidos no local. Ainda conforme a denúncia, a dupla passava o dia trancada e saia, de táxi, à noite.

Para a polícia, Anderson confirmou que fugiu do Compaj no dia 1° de janeiro, quando aconteceu a rebelião que deixou 56 mortos. Ele cumpria pena de 15 anos por homicídio e ocultação de cadáver.