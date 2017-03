Em Manaus, frota do transporte público recebe 30 ônibus novos 

Segundo o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rotta, a previsão é que as empresas de transporte urbano entreguem 300 veículos até o final do ano

A entrega foi feita na manhã desta sexta-feira. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Na manhã desta sexta-feira (17), o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rotta, fez a entrega de 30 novos ônibus, que atenderão a quatro zonas da capital. Segundo Rotta, a previsão é que as empresas de transporte urbano entreguem 300 veículos até o final do ano. Os ônibus circularão a partir do próximo dia 25 de março e vão atender a, aproximadamente, de 145 mil usuários.

Os novos ônibus foram fabricados, segundo a Prefeitura, em janeiro deste ano. O investimento da empresa Via Verde, que atende a zona oeste, centro-oeste, sul e norte, foi de R$ 9 milhões. As unidades substituirão os ônibus mais antigos, que, em média, têm seis anos de uso. Conforme a lei municipal nº1.1779, os veículos de transporte público podem circular com vida média de uso de, no máximo, dez anos.

Todas as unidades têm cinco portas de acesso para integrarem o corredor exclusivo de ônibus,conhecido por faixa azul. Conforme o superintendente Municipal dos Transportes Urbanos (SMTU), Audo Albuquerque, atualmente, apenas 25% da frota de ônibus da capital utiliza o corredor.

Para desafogar o trânsito dos veículos de transporte público na faixa da direita, Albuquerque afirmou que os ônibus novos articulados e biarticulados esperados para este ano serão colocados para as linhas que atendem o centro da capital.

“Até o final do ano, nós vamos tirar 100% os ônibus da faixa da direita para o corredor exclusivo na Avenida Constantino Nery e Torquato Tapajós. Em relação ao corredor vamos colocar o articulado e se vir também o biarticulado vamos colocar também”, disse.

Foto: Sandro Pereira

Segundo o superintendente, a intenção é reduzir, ao máximo, a quantidade ônibus circulando no Centro, dando preferência aos articulados que têm maior capacidade de carga de passageiros.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), os veículos têm suspensão a ar o que, segundo a entidade, traz mais conforto ao usuário, devido a maior estabilidade do ônibus nas viagens.

A preocupação com o meio ambiente, conforme Rotta, faz parte da determinação da prefeitura. Os novos veículos são abastecidos com o combustível Diesel-S10, menos poluente.

Troco

Uma série de fiscalizações surpresas serão feitas pela SMTU, segundo Rotta, para garantir o cumprimento da Lei do Troco.

A Lei Orgânica nº 5/2000, artigo 257 aponta que o usuário de transporte público tem o direito de receber o troco integral quando efetuar o pagamento com a moeda mais próxima de 5 vezes o valor de uma passagem inteira, sendo o passageiro transportado gratuitamente em caso de inexistência do troco integral.

“O consumidor precisa ter consciência também do seu papel como fiscalizador, porque ele tendo consciência e ciência de uma lei, pode exercitar também o seu direito de cidadão. Mas nós vamos determinar à SMTU blitze surpresas na cidade de Manaus, para que possamos fiscalizar o cumprimento de uma lei”.