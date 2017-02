Em Manaus, homem é encontrado morto em ramal do Distrito Industrial

A vítima estava com uma bermuda jeans, tinha aproximadamente 1,70 cm de altura, cor parda e tatuagem de carpa

A polícia chegou ao local após uma denúncia pelo 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança. Foto: Caíque Varella

Manaus – Um homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (27), no Ramal da Gisele, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus, de acordo com o sargento Antônio Ribeiro, da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo o PM, a polícia recebeu uma informação, pelo 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que havia um cadáver em um matagal, próximo a uma fábrica de eletroeletrônicos. "Possivelmente foi um acerto de contas", disse o sargento da PM.

O homem estava com uma bermuda jeans, tinha aproximadamente 1,70 cm de altura, cor parda e tatuagem de carpa. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).