Em Manaus, homem é executado em rua do Hileia

O crime ocorreu por volta das 9h23, na Rua 8. Foto: Caíque Varella

Manaus – Um homem, identificado como Heider Marinho Moura, foi assassinado, com dois tiros na cabeça, na manhã desta quinta-feira (2), na Rua 8, do conjunto Hileia, bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações da polícia, ele era suspeito de matar, a pauladas, a mãe dele, a enfermeira Elinelza de Oliveira Marinho, 55, em novembro de 2014, por conta de uma herança.

Ainda conforme a polícia, o crime ocorreu por volta de 9h23, quando os autores, encapuzados, desceram de um carro, modelo Celta, de cor preta, e efetuaram os disparos contra a vítima, atingida na cabeça e no ombro.

De acordo com o soldado Arinald, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava se preparando para ir embora. "O que sabemos por enquanto é que ele iria para rodoviária de carona neste Palio vermelho, que tinha roupas e pertences dele", disse.

Foto: Caíque Varella

Segundo a advogada Adriana Moutinho, que é assistente de acusação no caso que envolve Heider, hoje era o julgamento da vítima no 1° Tribunal do Júri, mas ele não compareceu.

"Soubemos da morte do Heider quando já estávamos esperando no tribunal. O julgamento estava marcado para hoje, às 9h45, e ele não compareceu", comentou a advogada.