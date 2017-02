Em Manaus, homem é morto a tiros em vila na Avenida Itaúba

Alexsandro Cardoso de Melo foi atingido no tórax. Segundo o registro na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a autoria do crime ainda é desconhecida

O crime aconteceu na garagem da vila onde a vítima morava, na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste. Foto: Caique Varella

Manaus – Alexsandro Cardoso de Melo, 22, foi morto com dois tiros, na noite de quinta-feira (9), na garagem da vila onde ele morava, na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste, conforme consta no registro de mortes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o crime.

De acordo com um vizinho da vítima, de 35 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, foi possível ouvir cerca de sete disparos, depois que dois homens, em um carro de modelo e placa não identificados, pararem na garagem, arrombarem o portão e invadir o apartamento do homem.

A reportagem foi até o local do crime, mas não encontrou parentes da vítima no endereço que consta no registro de mortes do Instituto Médico Legal (IML).

O levantamento de informações sobre o crime da DEHS aponta que Alexsandro foi ferido no tórax. Conforme a DEHS, a autoria do crime ainda é desconhecida para a Polícia Civil (PC).