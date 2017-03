Em Manaus, homem é preso durante entrega de droga no Parque Dez 

Em depoimento, Daniel Araújo confessou que tinha um laboratório para refino de entorpecentes no bairro Cidade Nova

Manaus – Daniel Cavalcante de Araújo, 33, foi preso, na madrugada desta quarta-feira (29), na Avenida Tancredo Neves, no Parque Dez, zona centro-sul, suspeito de tráfico de drogas.

Segundo o delegado Henrique Brasil, do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem era investigado há dois meses. Ele informou que Daniel foi detido, em flagrante, no momento em que entregava uma encomenda no Parque Dez.

Ainda conforme Brasil, em depoimento, o suspeito confessou que tinha um laboratório para refino de entorpecentes no bairro Cidade Nova. "No local, foram encontrados pasta-base de cocaína, maconha do tipo skunk, solução de bateria, cafeína, bicarbonato de sódio e oxi", disse o delegado.

Brasil ressaltou que Daniel é ligado a uma organização criminosa em Manaus. Ele já tinha passagem pela polícia em 2012 e foi condenado a cinco anos de prisão.

Daniel que, atualmente, cumpre pena em prisão domiciliar, será encaminhado para audiência de custódia na tarde de hoje, no Fórum Henoch Reis.