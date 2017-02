Em Manaus, lanche móvel furtado é vendido em site de compras e suspeito é indiciado

Estabelecimento estava avaliado em cerca de R$ 5 mil. Foto: Eraldo Lopes

Matéria atualizada às 18h37

Manaus - André de Souza Parente Amaral, 33, foi indiciado por receptação culposa, após ter comprado, em um site de compras coletivas, um lanche móvel furtado. De acordo com o delegado do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Demetrius Queiroz, o furto foi praticado no último dia 2, em frente a um condomínio, na Avenida Brasil, no Compensa, zona oeste de Manaus.

A comerciante Ruth Helena Oliveira, 41, informou que havia instalado o lanche no local há cerca de dois meses e estava avaliado em cerca de R$ 5 mil. “Minha cunhada passou pelo local, na última quinta-feira, e viu que ele não estava lá. Na sexta, ela nos informou e denunciamos o caso à polícia”, disse.

De acordo com o delegado Demetrius, por meio de câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a polícia conseguiu identificar o guincho utilizado pelos criminosos para transportar o lanche. Por meio da placa do veículo, os policiais conseguiram chegar ao receptador.

Durante as investigações, a polícia constatou que André havia comprado o lanche. De acordo com o delegado, em depoimento, o suspeito disse que adquiriu o quiosque por meio de um site de compras. “Ele comprovou a compra pelo site OLX por R$ 400, valor desproporcional ao de mercado, motivo o qual irá responder por receptação culposa”, afirmou Demetrius.