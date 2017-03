Em Manaus, mais de 2 mil motoristas são autuados durante a 'Operação Carnaval 2017'

O Detran informou que não houveram mortes decorrentes de acidentes de trânsito no período de 23 a 27 de fevereiro. Foto: Divulgação/PM

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) aplicou, em média, 481 autos de infração, por dia, durante a ‘Operação Carnaval 2017’, entre a última quinta-feira (23) e a noite de segunda-feira (27). Ao todo, foram 2.405 motoristas autuados no período, dos quais 348 foram por dirigir alcoolizado, conforme balanço parcial enviado pela assessoria de imprensa do Detran, nesta quarta-feira (1º).

Até a segunda-feira (27), conforme o Detran, 65 motoristas tinham acionado o serviço ‘Disque-Pileque’, sistema usado para pessoas que ingeriram bebida alcoólica e, portanto, não podem conduzir o veículo de volta para casa. Entre as ocorrências, um acidente de trânsito foi registrado em rodovias da capital.

O Detran informou que não houveram mortes decorrentes de acidentes de trânsito no período de 23 a 27 de fevereiro. No período, cerca de 27 mil veículos passaram pela rodovia estadual AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e outros 15 mil veículos passaram pela Ponte Jornalista Phelippe Daou, antiga Ponte Rio Negro, a oeste de Manaus.

A ‘Operação Carnaval’ funciona com plantões de 24 horas do Detran fiscalizando, principalmente, os crimes de trânsito por meio do cumprimento da Lei Seca. Conforme o Detran, fiscais do órgão estão nas ruas desde o último dia 17 de fevereiro e a operação segue até esta quinta-feira (2).

Queda de atendimentos

Também até a última segunda-feira, em um balanço parcial do Governo do Estado, dois hospitais de Manaus registraram queda de até 50% nos atendimentos realizados no período entre sexta-feira (24) até Terça-feira de Carnaval (28) em relação ao mesmo período no ano passado.

O levantamento informado pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) aponta que o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, na zona leste de Manaus, que recebe pacientes em estado mais grave, apresentou uma redução de mais de 40% nos atendimentos. O diretor do hospital, o médico Edson Ramos, considerou o atendimento de emergência e urgência tranquilos e o setor de leito do politrauma do hospital ficou esvaziado.

Conforme informou a Secom, no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul da capital, caiu pela metade a entrada de pacientes de atendimentos em relação ao mesmo período do ano passado.