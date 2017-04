Em Manaus, mecânico é executado com oito tiros no São Lázaro

Segundo a polícia, Eder Oliveira foi atingido na cabeça, ombro e punho. Traficante conhecido como Coreano é apontado como suspeito do crime

O assassinato aconteceu na tarde deste domingo, na esquina das ruas João Pessoa com Vicente Reis. Foto: Reinaldo Okita

Manaus – O mecânico Eder Martins de Oliveira, 35, foi executado na tarde deste domingo (2), com oito tiros de pistola PT.40 (arma de uso exclusivo da das policiais Militar, Civil, Federal e Forças Armadas), na esquina das ruas João Pessoa com Vicente Reis, São Lázaro, zona sul. A vítima foi atingida na cabeça, ombro e punho.

Segundo informações do tenente Francisco Neto, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime aconteceu por volta de 13h20, quando o mecânico esperava a mulher dele no local. Ele contou que Eder foi morto por um traficante que comanda a área, conhecido como Coreano.

“Mais cedo, a vítima tinha discutido com um morador, ainda não identificado, que é amigo do Coreano. O traficante tomou as dores e executou o mecânico”, contou o tenente, ressaltando que o crime não está relacionado ao tráfico de drogas.

A mãe de Eder, a dona de casa Petronina Martins de Lima, 57, disse que o filho era trabalhador e tinha uma oficina no Morro da Liberdade. Segundo ela, o mecânico morava na Rua Vicente Reis e estava na esquina aguardando pela mulher dele.

A dona de casa disse que desconhece a briga do filho com morador da área e que ele não tinha envolvimento com tráfico de drogas.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).