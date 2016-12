Em Manaus, mototaxista é assassinado na Rua do Amor

A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios na capital

O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira, quando o mototaxista tomava café da manhã. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O mototaxista Lecio Godim de Souza, 35, foi assassinado com um tiro no tórax, na manhã desta quinta-feira (29), enquanto tomava café da manhã, na esquina das ruas do Amor com do Passeio, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. De acordo com o tenente Ezequias Souza, 18 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas por envolvimento com o tráfico de drogas e assassinatos na capital.

"Recebemos informações que ele era envolvido com tráfico de drogas e tinha matado um morador do bairro", disse o PM.

Segundo Souza, o assassino, ainda não identificado, chegou ao local em uma motocicleta, estacionou o veículo na Rua do Amor, chegou próximo da vítima, atirou e saiu correndo. "O Lecio estava em pé quando foi assassinado. A moto dele estava estacionada do outro lado da rua", contou o policial.

A amiga da vítima, Andressa Rodrigues, 26, afirmou que sempre pegava corridas com o mototaxista. "Ele trabalhava com isso há três anos. Sempre me ajudava a fazer pagamentos em agências bancárias", contou.

Familiares do mototaxista não quiseram comentar sobre o crime.

O assassinato será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na zona norte da capital.