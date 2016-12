Em Manaus, mulher morre após ser atingida por seis tiros no Zumbi

O corpo de Ivone foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguardará por identificação oficial. Foto: Thiago Monteiro

Manaus – Uma mulher identificada como Ivone Alves, 41, morreu, na manhã deste domingo (25), no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, após ser atingida com seis tiros. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ela foi baleada no Zumbi, na zona leste de Manaus.

Conforme informações preliminares da DEHS, a mulher chegou ao Platão junto com dois homens e outras duas mulheres. De acordo com as investigações, os dois condutores deixaram as mulheres para acompanhar Ivone, mas quando souberam que ela tinha morrido, também fugiram.

A motivação e os suspeitos pelo crime não foram identificados. O corpo de Ivone foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará por identificação oficial.