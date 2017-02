Em Manaus, mulher é morta a facadas e companheira da vítima é principal suspeita 

A polícia trabalha com a hipótese de crime passional

A vítima, Andreza Souza dos Santos, tinha um relacionamento de 12 anos com Leila Jerônimo. Foto: Caique Varella

Manaus – Andreza Souza dos Santos, 29, foi encontrada morta a facadas, na manhã desta segunda-feira (6), na Rua Buriti, comunidade jornalista Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Conforme informações de policiais militares da 26 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a principal suspeita do assassinato é a companheira da vítima, Leila Jerônimo, que está sendo procurada. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional.

Em depoimento, a PM, o irmão da vítima, Alan Carlos Souza, 26, informou que trabalha à noite e, ao chegar em casa, encontrou a irmã com várias facadas pelo corpo.

Segundo ele, a vítima tinha um relacionamento com Leila e as duas viviam juntas há 12 anos.

De acordo com a PM, não há sinais de arrombamento na residência e os objetos de valores não foram levados.

Vizinhos contaram que viram a suspeita, muito nervosa, sair na manhã desta segunda-feira, no carro dela.

Ainda de acordo com a PM, existem sinais de luta corporal na sala e no quarto da casa, com muito sangue espalhado pelo chão e paredes.

O crime será investigado pelo 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que busca informações sobre o paradeiro de Leila.