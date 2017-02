Em Manaus, mulheres são assassinadas durante assalto na Avenida Silves

Josanne Maria Silva foi atingida com quatro tiros e morreu no local enquanto Ana Paula Pereira, baleada nas costas, foi levada para o hospital, mas não resistiu

Comerciantes trabalhavam em um lanche, que era delas, no Centro, e estavam voltando para casa quando foram abordadas pelos assaltantes. Foto: Reprodução/Caique Varella

Manaus – As comerciantes Josanne Maria Almeida da Silva, 39, e Ana Paula da Silva Pereira, 39, foram mortas, a tiros, na noite de segunda-feira (6), durante um assalto. Segundo uma amiga das vítimas, a vendedora Any Almeida, 26, o crime aconteceu às 20h15, na Avenida Silves, no Crespo, zona sul de Manaus.

De acordo com Any, as duas trabalhavam em um lanche, que era delas, no Centro, e estavam voltando para casa. Quando as vítimas desceram do veiculo, foram surpreendidas por dois homens. Josanne foi atingida com quatro tiros e morreu ainda no local. Já Ana Paula foi baleada nas costas.

Ana Paula foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu.

“Todos os dias elas voltavam para casa até mais tarde do que esse horário e nunca tinha acontecido nada. Ontem, elas voltaram mais cedo e aconteceu isso. A gente acredita que as duas já estavam sendo seguidas por eles, depois de terem saído da loja”, comentou Any.

Os suspeitos ainda não identificados, segundo policiais da 7ª Cicom, conseguiram fugir levando apenas uma das bolsas das mulheres.