Em Manaus, operação Courrier desarticula grupo envolvido com tráfico internacional

A ocultação dos entorpecentes impossibilitava a fiscalização, inclusive por meio de raios-X, uma vez que eram selados em cilindros e peças de metálicas. Foto: Divulgação

Manaus – A Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Amazonas (DRE/AM), da Polícia Federal, deflagrou a Operação Courrier, na manhã desta quinta-feira (16), a fim de desarticular a organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína.

Em nota, o órgão informou que as investigações tiveram início em 2014. A organização criminosa tinha base em Manaus e operava sofisticado esquema de remessa cocaína pura para o exterior, ocultando a droga em materiais industriais e fazendo uso de empresas de logística com alcance global.

Ainda conforme o comunicado, a ocultação dos entorpecentes impossibilitava a fiscalização, inclusive por meio de raios-X, uma vez que eram selados em cilindros e peças de metálicas por profissionais da área, que se colocaram a serviço do crime organizado.

Segundo a Polícia Federal, a cocaína traficada pela organização criminosa era de elevado valor no mercado ilícito de drogas, explorando como principais rotas de tráfico, a Europa, América do Norte e Ásia.

No curso das investigações foram feitas diversas apreensões de entorpecentes no Brasil, o que geraria lucros astronômicos para a quadrilha, caso tivessem chegado ao destino final.

Além das apreensões no Brasil, foram também interceptadas, em cooperação internacional, remessas de drogas para diversos países do mundo, inclusive com a prisão dos receptadores.

A operação contou com 40 policiais federais, que cumpriram três mandados de prisão, cinco mandados de condução coercitiva e seis mandados de busca e apreensão.

As diligências prosseguem visando apurar todas as remessas de entorpecentes realizadas pela organização criminosa, assim como no campo patrimonial do grupo.