Em Manaus, pintor é morto a facadas após briga com mulher no Jorge Teixeira

Antônio Lopes da Silva estava bebendo com a suspeita, que não teve nome divulgado, quando foi atacado após discussão

O crime ocorreu no domingo, na Rua Cupiúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Foto: Sandro Pereira

Manaus – O pintor Antônio Lopes da Silva, 48, foi assassinado com duas facadas, por volta das 18h de domingo (12), na Rua Cupiúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima morreu por conta de uma discussão com uma mulher, que não teve a identidade divulgada.

Ainda conforme os policiais da DEHS, Antônio e a suspeita estavam bebendo próximo a uma distribuidora, quando se desentenderam.

Moradores afirmaram que a mulher foi até a casa dela, pegou uma faca e atacou o pintor com facadas nas costas. Ele foi socorrido por amigos e levado para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, zona leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Familiares de Antônio não quiseram comentar sobre o homicídio. Ele era natural de Boa Viagem (CE).

O crime é investigado pela DEHS, que busca pistas da mulher envolvida no assassinato.