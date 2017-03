Em Manaus, quadrilha suspeita de desviar R$ 500 mil de loja é presa em operação

Os suspeitos foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa. Foto: Raquel Miranda

Manaus – O gerente Júlio Monteiro Ribeiro, 52, e outros seis funcionários da City Lar, foram presos por suspeita de desviar cerca de R$ 500 mil de uma loja, no Centro de Manaus, em um período de um ano, segundo a Polícia Civil (PC). De acordo com o delegado do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, a ação da organização criminosa contribuiu para que a rede fechasse as lojas na cidade.

Conforme o delegado, o grupo foi preso temporariamente por cinco dias, na última segunda-feira (20), na operação ‘O Poderoso Chefão’. A polícia estava monitorando os suspeitos desde agosto do ano passado, após auditoria para identificar que eles estavam desviando dinheiro do caixa da loja.

Goes explicou que o esquema funcionava quando o cliente realizava a compra de um produto por um determinado valor. “Um cupom não fiscal era emitido e entregue ao cliente para pagar no caixa. Ao chegar ao caixa, o cliente pagava e recebia o produto, mas a nota fiscal não era emitida no momento da compra. O gerente adulterava o valor como fosse um desconto dado e a diferença ia para quadrilha”, informou o delegado.

À polícia, segundo delegado, os suspeitos informaram que praticavam o crime ‘para ajudar os clientes’. Eles foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa.