Em Manaus, quatro pontos recebem doações para famílias atingidas pela chuva  

A Defesa Civil voltou aos locais afetados pela chuva na manhã desta quarta-feira e os trabalhos se concentraram no auxílio às famílias desalojadas e no monitoramento das áreas que oferecem risco. Foto: Divulgação

Manaus – Por conta do grande apelo da população, a Prefeitura de Manaus começou uma campanha solidária para receber donativos para as famílias atingidas. Quem tiver interesse em doar roupas, alimentos, colchões, lençóis, entre outros artigos de primeira necessidade pode se dirigir a um dos quatro pontos de arrecadação.

A Defesa Civil do Município voltou aos locais afetados pela chuva na manhã desta quarta-feira (28). Os trabalhos se concentraram no auxílio às famílias desalojadas e no monitoramento das áreas que oferecem risco à população. Foram contabilizadas 131 registros pelo telefone de emergência 199 e a estimativa é que 655 pessoas tenham sido afetadas (média de 5 pessoas por ocorrência).

Ao todo, quatro famílias do bairro Nova Vitória, na zona Leste da capital, onde quatro pessoas de uma mesma família – sendo duas crianças, uma adolescente e uma mulher adulta - vieram a óbito durante o desabamento de uma residência, foram assistidas com o Auxílio Aluguel. Outras 18 famílias do bairro Colônia Antônio Aleixo, também na zona Leste da cidade, estavam em situação de gravidade e foram assistidas com o Auxílio Aluguel. A Semmasdh realizou a doação de benefícios eventuais, como colchão, cesta básica e lençol e colocou à disposição dos familiares o serviço SOS Funeral.

Técnicos do Departamento de Proteção Social Especial (DPSE) e do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) estão fazendo o acompanhamento das vítimas.

Na comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, 14 famílias foram alojadas na Escola Municipal Aristóteles Alencar e também já foram atendidas pela equipe da assistência social da prefeitura. Outras 30 famílias estão em casa de parentes e amigos. A população está mobilizada com doações, como roupas e alimentação.

Por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, que foi pessoalmente acompanhar os casos de maior gravidade na zona Leste da capital, uma força-tarefa da prefeitura foi montada e está reavaliando as estruturas das casas que se encontram em áreas de risco e foram alagadas, na Comunidade da Sharp e nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Grande Vitória e Mauazinho, principalmente.

Manaus tem hoje 936 famílias que recebem o Auxílio Aluguel, cujo prazo perdura até 12 meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses, desde que seja comprovada a necessidade de continuidade do benefício. O cadastramento e efetivação do processo demora em torno 8 a 12 dias para ser concluído.

Confira os pontos de arrecadação:

Semmasdh – Avenida Ayrão, Centro

Parque Municipal do Idoso – Rua Rio Mar, N. Sra das Graças

Semjel – Minivila Olímpica do Coroado

Escola Municipal Aristóteles Alencar – Mauazinho