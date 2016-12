Em Manaus, Réveillon 2017 terá mais de 2 mil servidores na segurança

Servidores estão envolvidos nas ações de segurança na Ponta Negra, na Orla do Amarelinho, na Avenida Itaúba e no Viver Melhor do bairro Santa Etelvina

Na Ponta Negra, são esperadas cerca de 350 mil pessoas. Foto: Raphael Alves/Arquivo

Manaus - Em torno de 2,3 mil servidores de órgãos das esferas Estadual, Municipal e Federal estão envolvidos nas ações de segurança, no Réveillon 2017. O trabalho será coordenado pela Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). As informações são da SSP-AM.

A operação ocorrerá, simultaneamente, em quatro áreas de Manaus: Complexo Turístico da Ponta Negra (zona oeste), que prevê um público de 350 mil pessoas, na Orla do Amarelinho (zona sul), na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira (zona leste), e no Viver Melhor do bairro Santa Etelvina (zona norte).

O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, destacou que o trabalho integrado ocorrerá de forma descentralizada. “Cada órgão vai empregar seus recursos para que possamos atuar de maneira integrada e, assim, oferecer mais segurança à população e fazer uma festa tranquila em qualquer que seja o local, por isso vamos descentralizar as ações pra que o cidadão se sinta mais seguro e confortável em diferentes pontos da cidade”, explicou.

De acordo com a SSP, a operação Réveillon 2017 contará com a participação das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Ouvidoria e Corregedoria da SSP, Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo, Abastecimento, Feiras e Mercados (Semtef), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Secretaria de Cultura, Marinha, Eletrobras, entre outros.

Um dos maiores efetivos será da Polícia Militar, que, segundo a SSP, mobilizará as tropas operacionais subordinadas aos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Policiamento Especializado (CPE), Policiamento Ambiental (CPAmb) e Interior (CPI), além do reforço na capital que contará com o efetivo das unidades administrativas, Academia de Polícia, do Centro de Formação de Praças, e destaque para as tropas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Batalhão de Choque e Força Tática.

A Polícia Civil irá reforçar o quantitativo de escrivães e investigadores nos plantões das delegacias para atender os eventuais aumentos de demandas oriundas dos grandes eventos da virada de ano. As tropas especiais, como Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e Grupamento de Operações Aéreas (Goa), deverão ser mantidas em prontidão.