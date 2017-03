Em Manaus, servidores fazem protestos contra reformas trabalhista e da previdência

Na manhã desta quarta-feira, os protestos aconteceram em frente a sede do Governo do Estado, Susam e Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa

Os manifestantes fecharam a via várias vezes durante a manhã. Foto: Daniel Silva

Manaus – Professores das redes estadual e municipal de ensino se reuniram, nesta quarta-feira (15), em frente a sede do Governo do Estado, apoiando o Dia Nacional de Paralisação contra a reforma trabalhista e da previdência. Segundo o Sindicato dos Professores de Manaus (Asprom-Sindical), até às 10h, cerca de mil professores participaram do ato. A Polícia Militar (PM), no entanto, informou que, no local, tinham aproximadamente 200 manifestantes. Servidores de outras categorias também fizeram manifestações em frente a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), na Avenida André Araújo, no Aleixo; e Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro.

Os protestos contaram com palavras de ordem 'Fora Temer' e 'Fora Melo', carro de som, faixas e até boneco com as reivindicações da categoria, representando os danos da aprovação da PEC 287. Segundo a Asprom-Sindical, nesta manhã, cerca de 100 escolas públicas da capital estão paralisadas.

Os manifestantes fecharam a via várias vezes durante a manhã. Em decorrência da interdição, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) precisou remanejar o fluxo de veículos. A PM acompanhou o ato com cerca de 30 policiais e quatro viaturas.

Segundo o coordenador da Asprom Sindical, professor Lambert Melo, as maiores prejudicadas com a aprovação da reforma são as professoras, que terão que acrescentar 10 anos de contribuição previdenciária para ter direito a aposentadoria.

"A expectativa é que ainda chegue a três mil o número de professores aqui. Nós estamos levando falta, desconto no salário. Mas já perdemos tudo, não temos mais o que perder", disse o coordenador.

Os professores reivindicaram ainda, do governo do Estado, o reajuste da categoria. Segundo Lambert, os salários dos professores estão há três anos sem aumento.

"Queremos o reajuste de 25%, equivalente a inflação dos anos em que o nosso salário está congelado. O salário do professor está sofrendo com 25% corroído pela inflação, sem poder de compra", avaliou.

Segundo Lambert, os professores ainda integrarão a manifestação com outras categorias às 15h, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus.

Agentes penitenciários

Em frente a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, 30% dos agentes penitenciários da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) cruzaram os braços. Segundo informações do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Amazonas (Sinspeam), são 125 agentes no Estado. Entre as reivindicações da entidade está aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 308/ 2004), que coloca os profissionais da categoria como policial prisional e inclui a função como atividade de risco. O ato também apoiou a mobilização nacional contra a reforma trabalhista e da previdência.

Com cerca de 15 pessoas no protesto desta manhã, os servidores estaduais reivindicaram o retorno do ticket alimentação e um concurso público para a atividade.

Cerca de 15 agentes penitenciários participaram do protesto nesta manhã

Foto: Daniel Silva

Conforme o presidente do Sindicato, Rocinaldo Silva, o cargo de agente penitenciário não tem concurso desde de 1995 e a função administrativa de agente penitenciário não tem novos servidores desde 1982.

“O Amazonas passa por um problema sério no sistema prisional. Colocando empresas privadas, com objetivos obscuros e sem investir no serviço público. Hoje somos 60 agentes concursados e outros 65 realocados de outras secretarias. Aquela chacina e todos esses problemas acontecem nos presídios da administração privada, até porque a Umanizzare é um empresa ineficiente”, criticou.

Em apoio aos agentes do Estado, o representante do Sindicato dos Servidores Penitenciário do Rio Grande do Sul, o agente penitenciário Marcos Correia, também criticou a atuação da Umanizzare. “Esta mercantilização do aprisionamento é muito complicado. O Estado precisa retomar pra si o sistema penitenciário”, disse.



A Seap informou que os agentes estão se manifestando de forma pacífica em resposta ao movimento nacional de mobilização da aprovação da PEC 308/2004. O protesto, segundo o órgão, foi acompanhado por servidores da Seap.

A Secretaria afirmou que a manifestação não está obstruindo ou prejudicando os serviços da unidade, que está atuando normalmente com os agentes de plantão, tendo apenas os agentes de folga participando do movimento.

Saúde

Servidores da saúde do Estado também integraram aos movimentos de mobilização na capital. Em frente a sede da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), na Avenida André Araújo, zona centro-sul, trabalhadores reivindicaram o reajuste salarial após três anos sem aumento, o retorno do vale alimentação e a efetiva aplicação do Plano de Cargos e Carreiras.

Servidores da saúde se concentraram em frente a Susam

Foto: Daniel Silva

Segundo a presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas, Cecília Motta, entre bioquímicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos cerca de 300 pessoas participaram do ato nesta manhã.

Conforme Motta, há um ano e meio o Governo retirou dos servidores o vale-alimentação após reduzir a carga horária para seis horas. Mas após o expediente retornar para oito horas diárias, o benefício não foi restituído.

Segundo o bioquímico da Fundação de Dermatologia Alfredo da Mata, Ronaldo Amazonas, o grupo de servidores protocolou na Susam um documento com as reivindicações dos trabalhadores da saúde.

Até o fechamento desta edição a Susam não comentou a manifestação.