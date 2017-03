Em Manaus, sobrinho de  Frankzinho do 40 é preso por assaltos no Jorge Teixeira

O ex-presidiário André Costa da Silva, o Netinho do 40, foi capturado com uma arma caseira

O suspeito disse que estava com a arma, pois estava sendo ameaçado. Foto: Caíque Varella

Manaus – O ex-presidiário André Costa da Silva, 23, o Netinho do 40, foi preso na tarde da última quarta-feira (8), na Avenida Mirra, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. De acordo com o delegado Pablo Geovanni, da Seccional Leste, André é envolvido em assaltos pela região. Netinho também é sobrevivente de um atentado que ocorreu em 2011, em uma casa noturna, na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste, onde morreram os tios dele Charles Oliveira da Silva, 27, o Camarão; e Patrícia Oliveira da Silva, 30, irmãos do traficante Frank Oliveira da Silva, o Frankzinho do 40, que foi esquartejado, em 2013, e encontrado morto em uma mala boiando nas águas do Rio Negro.

Conforme Geovanni, André foi capturado por meio denúncias anônimas que o sobrinho do Frankzinho do 40 estava com uma arma caseira realizando assaltos na zona leste. "O Netinho é envolvido com assaltos e tráfico de drogas. Encontramos na mochila dele uma arma de calibre 12", disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada por policiais do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), que investigaram uma semana os passos de Netinho. Além da arma, os investigadores apreenderam duas munições.

À reportagem, o suspeito disse que estava com a arma, pois estava sendo ameaçado. "Já fui preso por tráfico de drogas. Não sou mais envolvido com isso, pois só termina em morte", disse o ex-presidiário, que teme ser morto no sistema penitenciário, por não fazer parte de nenhuma facção criminosa.

Conforme investigações do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, Frankzinho e os irmãos foram mortos por uma facção criminosa, por contrariar ordens dos chefes da organização criminosa.

André foi autuado por porte ilegal de arma de fogo no 30° DIP, no loteamento João Paulo, zona leste.