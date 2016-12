Em Manaus, suspeito é agredido e morto após roubo no São José

O suspeito foi agredido com chutes e pedaços de madeira por um grupo de pessoas que o flagrou roubando perto do T5. Foto: Divulgação

Manaus – Rodrigo Matias do Nascimento, 24, morreu nesta quarta-feira (21), após ser agredido por um grupo de pessoas, na Avenida Cosme Ferreira, no São José, zona leste de Manaus. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as agressões foram praticadas após ele ser flagrado praticando roubo no local.

Segundo registro do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), Rodrigo e outros dois suspeitos tentaram assaltar um veículo que fazia lotação, nas proximidades do Terminal de Integração 5 (T5), na Cosme Ferreira. Um grupo de passageiros conseguiu tomar a arma dos criminosos. Os outros dois suspeitos conseguiram escapar correndo, mas Rodrigo foi detido.

Após a detenção, Rodrigo passou a ser agredido com chutes e pedaços de madeira. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o rapaz já estava morto.

Na manhã desta quinta-feira (22), o cunhado do rapaz, Abimael Souza, 28, informou que família não sabe o horário que ele saiu de casa e nem para onde ele tinha ido. No entanto, Abimael disse que os familiares sabiam do envolvimento dele em roubos.

"Já havíamos conversado com ele e o alertado, mas ele era muito reservado e fechado. Não gostava de muita conversa. Quando saia de casa, não falava para onde ia", disse Abimael.