Em Manaus, voluntários realizam ação para arrecadar fundos para a Casa da Criança

Feijoada beneficente será realizada por voluntários no próximo sábado (8), no restaurante La Barca, no Armazém Amazonas Flat

Instituição presta serviços básicos a crianças carentes, em Manaus. Foto: José Luis da Conceição/Estadão Conteúdo

Manaus - Um grupo de voluntários vai realizar, no próximo sábado (8), uma feijoada beneficente para arrecadar fundos e auxiliar a Instituição Casa da Criança, uma entidade de assistência social e religiosa, localizada no Centro da capital. O evento iniciará às 12h, no restaurante La Barca, no Armazém Amazonas Flat, localizado na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com Silvia Jane dos Santos, uma das organizadoras do evento, a programação foi preparada para auxiliar o grupo responsável pela Instituição Casa da Criança. “Como a Casa da Criança está precisando de alguns itens, nós nos sensibilizamos e resolvemos fazer essa feijoada para angariar recursos e entregar no local”, disse.

Silvia ressalta, ainda, que todo o dinheiro arrecadado será repassado aos responsáveis pela instituição. “Além de materiais de higiene pessoal, as irmãs da Casa da Criança precisam de dinheiro em espécie, pois nem sempre existem recursos para fazer qualquer tipo de evento. Se cada um fizer um pouquinho, o mundo será diferente, essa é uma forma de colaborarmos.”, ressalta.

A Instituição Casa da Criança é uma entidade de assistência social e religiosa que presta serviços a crianças carentes e atende necessidades básicas como educação, saúde, alimentação e lazer. Atualmente, a instituição atende 320 crianças, de 0 a 5 anos de idade, que vivem em Manaus.

Os ingressos custam R$ 40. Quem quiser obter mais informações sobre o evento pode entrar em contato com os organizadores pelos números: (92) 98116-2800 e 99142-4606.