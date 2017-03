Em Manaus, galerias populares oferece serviços gratuitos para o público feminino

As mulheres terão à disposição serviços de beleza como design de sobrancelhas e corte de cabelo. Foto: Divulgação

Manaus – Até o dia 1º de abril, as galerias dos Remédios (Rua Miranda Leão, 82) e Espírito Santo (Rua Joaquim Sarmento, esquina com Rua 24 de Maio), vão oferecer serviços de orientação jurídica e atendimento psicossocial, ações de beleza, atendimento básico de saúde, exposição de artesanato e show musical estão entre as atividades voltadas para o público feminino.

Segundo a diretora de articulação institucional da Subsecretaria Municipal do Centro Histórico (Subsemch), Priscila Martiniano, essa é segunda edição da semana em homenagem à Mulher, realizada nos dois espaços. A novidade deste ano é a inclusão das mulheres empreendedoras do artesanato. “O principal objetivo é chamar a atenção das pessoas para gerar um fluxo maior para as galerias populares. Tornar o espaço cada vez mais atrativo e melhorar as vendas”, disse.

Durante os dias de atividades, a partir das 11h, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) vai organizar uma exposição de artesanato. Tanto na galeria dos Remédios quanto na do Espírito Santo, 40 artesãs do programa ‘Economia Solidária’ levarão produtos para venda.

Os serviços de orientação jurídica e atendimento psicossocial serão feitos em parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Na Galeria Espírito Santo, os atendimentos acontecem nos dias 27 e 29 e na Galeria dos Remédios, nos dias 30 e 31, sempre de 9h às 12h.

Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o atendimento básico de saúde na galeria Espírito Santo será nos dias 28 e 29, de 8h às 12h. Na Galeria dos Remédios, nos dias 30 e 31, no mesmo horário. Entre os serviços estão a aferição de pressão, medição de glicose, orientação sobre DSTs, distribuição de preservativos, entre outros.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas também participa da semana, disponibilizando ao público feminino, serviços de beleza como design de sobrancelhas e corte de cabelo. Na galeria Espírito Santo, o atendimento vai ser no dia 29, de 9h às 12h e de 13h às 16h. Na Galeria dos Remédios, O público feminino terá acesso aos serviços no dia 30, também de 9h às 12h e 13h às 16h.

Os shows musicais vão acontecer nas praças de alimentação dos dois centros de compras. A cantora Lucinha Cabral se apresenta na Galeria dos Remédios no dia 28, de 13h às 14, enquanto na Galeria Espírito Santo, a cantora anima o almoço dos clientes, no dia 29, de 13h às 14h.