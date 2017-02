Manicure é presa por agredir filha de 7 anos após criança não fazer tarefa escolar

Após denúncia, policiais foram ao local e encontraram uma ripa com a frase “apanha porque não gosta de copiar tarefa”; mulher confessou a agressão e foi levada à Depca

Caso foi registrado na Depca. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Uma manicure de 36 anos foi presa pela Polícia Militar (PM), na noite de segunda-feira (20), após ter agredido a filha de sete anos. O crime ocorreu na Rua Luís Sergio, no Colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, em depoimento, a criança informou que foi agredida porque não fez a tarefa da escola.

Conforme a PC, os policiais militares chegaram ao local após uma denúncia feita ao Centro Integrado de Operações (Ciops). As informações davam conta de que uma mãe estava agredindo a filha.

Quando os policiais chegaram ao local, fizeram a abordagem e conversaram com a mãe e a criança que apresentava hematomas na perna e braço direito e no rosto. A polícia, a criança alegou que havia caído, mas após conversa com os policiais, disse que havia sido agredida pela mãe porque não havia feito o dever de casa.

No local, os policiais encontraram uma ripa com escrita “apanha porque não gosta de copiar tarefa”, que foi apreendida. A mãe foi detida e levada a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA). À polícia, a manicure confessou ter usado a ripa para agredir a criança e foi presa em flagrante.

A mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal. A polícia arbitrou fiança, de valor não divulgado, e após o pagamento foi liberada e responderá ao processo em liberdade.