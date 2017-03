Manifestação contra reforma trabalhista reúne trabalhadores no Centro de Manaus

Trabalhadores se reuniram na Praça do Congresso, no Centro de Manaus. Foto: Sofie Lorrane/Divulgação

Matéria atualizada às 18h52

Manaus - Integrantes de diversos setores de trabalho do Amazonas se reuniram, na tarde desta quarta-feira (15), na Praça do Congresso, localizada no Centro de Manaus, em manifestação contra a reforma da previdência. Os trabalhadores entendem a medida do Governo Federal, para aumentar o tempo de contribuição, vai afetar a todos, independente de partido político. As centrais sindicais do Estado são responsáveis pela organização do movimento.

Os manifestantes prosseguiram até o começo da Avenida Constantino Nery, na entrada do Terminal 1, e bloquearam o sentido Centro da via, por cerca de 5 minutos, congestionando o trânsito na área.

Segundo a presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil no Amazonas (CTB), Isis Tavares, 54, a manifestação foi organizada junto com os movimentos sociais e centrais sindicais, que lutam juntos contra a reforma da previdência. “Vai aumentar o tempo de contribuição, os trabalhadores vão morrer trabalhando e alguns que se aposentarem não vão conseguir usufruir do benefício, as categorias que têm problema de risco e insalubridade também perdem essa aposentadoria especial”, disse.

A professora Larissa Penha, 25, reclama pelo tempo que vai ter que esperar até se aposentar. “Eu vou ter que contribuir muito mais, vou me aposentar com mais de 70 anos, eu sendo mulher, dona de casa, daqui algum tempo mãe. Então isso é muito tempo, e nem sei se até lá vou conseguir requerer os benefícios”, reclamou.

Além do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), também estavam reunidas na manifestação a Central dos Trabalhadores do Brasil no Amazonas (CTB), Central Única dos trabalhadores (CUT), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Força Sindical, Sindicato dos Metalúrgicos, Nova Central, Frente Brasil Popular e Frente Fora Temer.

De acordo com o presidente interino do Sinteam, Cleber Ferreira, a organização do ato é das centrais sindicais, e, segundo Cleber, muitas unidades se uniram porque entendem que essa medida vai afetar a todos os trabalhadores. "Se a gente não for pra rua buscar pelos nossos direitos, não vamos conseguir chegar a lugar nenhum", disse.

Com previsão de encerramento ás 18h, a manifestação reuniu, aproximadamente, 2 mil pessoas, segundo o Sinteam. A Polícia Militar, até a publicação desta matéria, não sabia informar o número de manifestantes.

Manifestações pela manhã

Professores das redes estadual e municipal de ensino se reuniram, nesta quarta-feira (15), em frente a sede do Governo do Estado, apoiando o Dia Nacional de Paralisação contra a reforma trabalhista e da previdência. Segundo o Sindicato dos Professores de Manaus (Asprom-Sindical), até às 10h, cerca de mil professores participaram do ato. A Polícia Militar (PM), no entanto, informou que, no local, tinham aproximadamente 200 manifestantes. Servidores de outras categorias também fizeram manifestações em frente a Secretaria de Estado de Saúde (Susam), na Avenida André Araújo, no Aleixo; e Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro.

Os protestos contaram com palavras de ordem 'Fora Temer' e 'Fora Melo', carro de som, faixas e até boneco com as reivindicações da categoria, representando os danos da aprovação da PEC 287. Segundo a Asprom-Sindical, nesta manhã, cerca de 100 escolas públicas da capital estão paralisadas.

Os manifestantes fecharam a via várias vezes durante a manhã. Em decorrência da interdição, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) precisou remanejar o fluxo de veículos. A PM acompanhou o ato com cerca de 30 policiais e quatro viaturas.