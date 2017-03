'Maninho' é preso por envolvimento em morte de comerciantes durante assalto, em Manaus

Gilvan Lima Dias estava sendo procurado pela polícia. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O ex-presidiário Gilvan Lima Dias, 25, o 'Maninho', foi preso por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) por envolvimento no assassinato das comerciantes Josanne Maria Almeida da Silva e Ana Paula da Silva Pereira, mortas a tiros, no último dia 6 de fevereiro, bairro Crespo, zona sul de Manaus. Felipe Xavier Oliveira, 18, o 'Cachorro Louco', também envolvido no crime, está preso desde o dia 10 de fevereiro.



De acordo com o delegado Juan Valério, da DEHS, Gilvan foi preso na casa da sogra dele, na última sexta-feira (10), no Parque Mauá, bairro Mauazinho, zona leste.

"Já estávamos a procura do Gilvan. Ficamos sabendo que ele estava na casa de familiares e realizamos a prisão dele", disse Valério, que ressaltou que o ex-presidiário foi preso através de um mandado de prisão do plantão criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM)





Comerciantes estavam voltando para casa quando foram abordadas pelos assaltantes/ Foto: Reprodução



O comparsa de Gilvan, Felipe Xavier Oliveira, 18, foi preso no dia 10 de fevereiro deste ano, por tráfico de drogas e latrocínio das comerciantes.

Felipe e Gilvan abordaram as vítimas no momento em que elas chegavam de carro a casa onde moravam.

Gilvan foi indiciado por latrocínio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).